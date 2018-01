No Brasil 2,5 milhões de crianças e adolescentes trabalham de forma irregular

Ana Paula Oliveira Seminário sobre erradicação do trabalho infantil está sendo realizado hoje e amanhã em Natal.

“Os números no Brasil vêm caindo ao longo dos últimos 15 anos. Só para se ter idéia, em 2006, havia 2,8 milhões. Em 1990, eram 10 milhões”, observa.Leonardo Soares atribui a queda a fatores como, a implementação de políticas públicas adotadas ao longo dos anos, programas sociais como o Peti e o Bolsa Família, ao nível de percentuais de crianças nas escolas, a fiscalizações e a própria atuação do Ministério Público do Trabalho.Soares está na capital potiguar para participar do Seminário de Atualização para Erradicação do Trabalho da Criança e Proteção ao Trabalho Adolescente no Rio Grande do Norte, que está sendo realizado nesta quinta (25) e sexta (26), no Imirá Plaza Hotel, na Via Costeira.