Fernando Mineiro: o PT não quer dar calote

Arquivo Nominuto Mineiro: "o PT foi o único partido a ter coragem de assumir a dívida."

Nesta terça-feira (12) o deputado estadual Fernando Mineiro ligou para a advogada da empresa ACS3, Maria Tereza Guedes, e propôs renegociação da dívida. O acordo deverá ser formalizado ainda esta semana, quando serão divulgados os novos valores.Para Mineiro, a dívida do PT é “notícia requentada”. “Desde o ano passado as negociações estão ocorrendo. Devido ao momento eleitoral o assunto veio à tona, o que é normal”, avaliou.Mineiro também disse que a intenção do PT não é de dar “calote”, já que teria sido o único partido "a ter coragem de assumir uma dívida”. Segundo ele, é comum os candidatos terem dificuldades em pagar as contas contraídas durante as eleições.O PT terminou a última campanha para prefeito de Natal devendo 237 mil reais para a empresa ACS3, responsável pelo marketing. Os juros, no entanto, quase duplicou a dívida, que hoje gira em torno de 438 mil reais. A tesouraria nacional do partido assumiu a conta há dois meses.