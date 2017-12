Luiz Almir poderá pagar multa se continuar a fazer campanha em serestas

O Ministério Público Estadual determinou nesta terça-feira (16) que o deputado estadual Luiz Almir (PSDB) não pode mais mencionar o nome da candidata da coligação “Natal Melhor” Micarla de Sousa em apresentações noturnas.Segundo o processo, o também apresentador de televisão utilizou “discurso cifrado”, utilizando as palavras “flora” e “borboleta”, para fazer campanha para Micarla durante o Serestão realizado em Igapó no dia 22 de agosto.“Nada contra ao fato de Luiz Almir animar a noite natalense, mas é salutar para as eleições que ele não misture os papéis”, escreveu o juiz da 69ª. eleitoral Geomar Brito de Medeiros.Se voltar a falar sobre suas preferências eleitorais, diretamente ou através de metáforas, o seresteiro poderá pagar uma multa de 10 mil reais.