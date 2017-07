À espera do julgamento, Souza mostra confiança Meia, que continua rotina de treinos no América, será submetido a novo julgamento pelo STJD na quinta-feira (14). Mesmo afastado dos gramados, ele vê um crescimento no desempenho do alvirrubro.

“Estou muito confiante”. A declaração do meia Souza, do América, durante o programa Esporte em Pauta, da TV Assembléia, resume sua expectativa para o novo julgamento referente à suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu o atleta com 120 dias afastado dos gramados.



O novo julgamento está marcado para a quinta-feira (14). Souza também não escondeu sua ansiedade. “O adiamento dessa decisão só faz me deixar mais ansioso”, comentou. “Espero que tudo isso seja resolvido de uma vez pois estou esperançoso em voltar a jogar logo”, completou o jogador.



Indagado se está preparado para uma decisão que não seja a esperada, Souza respondeu: “Não quero nem pensar nisso caso dê errado alguma coisa, mas estou muito confiante tanto que não parei de treinar”.



Souza disse que, mesmo suspenso, mantém sua rotina de treinamentos no América. “É difícil encontrar motivação, mas eu não vou desistir”, avisou o meia americano.



Afastado dos gramados, Souza disse que não tem assistido aos jogos do América, no Machadão. “Não vou ao estádio porque é sofrimento demais e muito ruim”, brincou o atleta. Ele disse que acompanha as partidas em casa e fez uma avaliação do elenco. “Está havendo um crescimento mesmo com a pressão e as mudanças que dificultam o crescimento”, declarou.



O meia do América acredita que o clube “pode sair dessa situação e ainda brigar por uma vaga (de acesso à primeira divisão)”. “É só uma questão de tempo adquirir essa confiança”, finalizou.