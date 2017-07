Casa cheia, porém apática na primeira noite do MADA

Vlademir Alexandre Mesmo sem o interesse de boa parte da platéia, uruguaios do Motosierra fizeram show memorável.

A primeira noite da edição 2008 do Festival MADA atraiu muita gente até a arena do Hotel Imirá , na noite de quinta-feira (14). Mesmo sendo véspera de dia útil, aproximadamente 7 mil pessoas apareceram para conferir shows de seis bandas independentes, mais as duas atrações principais, os uruguaios do Motosierra e O Rappa.A presença dos cariocas no encerramento da noite sem dúvida foi a grande responsável pela grande presença de público, porém acabou prejudicando a performance das outras bandas, ainda que indiretamente já que grande parte da massa estava ali apenas para vê-los.Os shows começaram pontualmente às 21h30, com a apresentação do grupo potiguar Os Poetas Elétricos. A parcela do público que chegou cedo pôde assistir a uma banda preocupada com a performance do palco, que contou com programação visual do VJ Júlio Castro.Os pernambucanos do Amps e Lina, banda selecionada pelo júri formado por jornalistas na Seletiva Radar Indie, também não conseguiu despertar muito interesse com seu pop cheio pontuado por intervenções eletrônicas.A primeira resposta concreta do público só viria com os cariocas do NV que, mesmo sendo praticamente desconhecidos dos potiguares, conseguiu ensinar alguns refrões para a platéia que pulava sem parar na beira do palco.Por volta das 23h, na apresentação do Sweet Fanny Adams (PE), a arena do Imirá já estava cheia. Não era preciso muito esforço para notar a predominância de camisetas d’ O Rappa entre o público que se aglomerava no local e pacientemente aguardava o show da banda carioca.Sorte do Rastafeeling, que tem uma boa base de fãs. A banda, selecionada por meio de voto popular na Seletiva Radar Indie, apresentou hits como “Cidade do Sol” e conseguiu fazer o público se mexer com reggae de raiz, com direito a naipe de metais e backing vocals para incrementar o som.Depois do show dos potiguares, a impaciência tomou conta da platéia que assistiu impassível a apresentação da Brand New Hate (RN). Apesar da segurança da banda e da boa presença de palco do vocalista, só se ouviam tímidos aplausos entre uma canção e outra.Os uruguaios do Motosierra bem que se esforçaram para acordar o público com seu rock igualmente dosado pelo punk e pelo metal. Nem as provocações eróticas do vocalista Marcos evitaram algumas vaias e xingamentos em alguns momentos do show. Uma apresentação memorável que certamente deixou satisfeitos os fãs da banda que acompanhavam tudo da grade de segurança.Após a despedida dos uruguaios, por volta de 1h30, começaram os pedidos insistentes do público, chamando por Falcão e sua trupe.Quando, afinal, os cariocas subiram no palco não decepcionaram os fãs. Foi só iniciaram seu repertório repleto de hits que a platéia seguiu junto, cantando palavra por palavra de sucessos como “Minha Alma”, “O que Sobrou do Céu”, “Reza Vela”, “Pescador de Ilusões”, entre outros.