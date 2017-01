Pelo menos 39 morrem em descarrilamento de trem na Índia

Pelo menos 39 pessoas morreram e 50 ficaram feridas na noite de ontem (21) quando nove carros de um trem de passageiros descarrilaram no leste da Índia, informou a polícia.

O trem expresso Hirakhand ia de Jagdalpur para Bhubaneswar quando descarrilou por volta das 23:20 (horário local) perto da estação Kuneri, no Estado de Andhra Pradesh, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Rayagada.

"A operação de resgate está quase encerrada", disse J.P. Mishra, diretor de relações públicas da East Coast Railway, que tem jurisdição sobre a área onde ocorreu o descarrilamento.

A razão para o descarrilamento não pode ser determinada ainda, disse Mishra, acrescentando que não está afastada a possibilidade de sabotagem. A área em que o incidente ocorreu é uma em que rebeldes maoísta normalmente atuam.

"Vamos tomar ações duras contra qualquer pessoa que esteja por trás deste ato", disse o ministro das Ferrovias, Suresh Prabhu. "Não vamos poupar qualquer um que seja responsável por este acidente."

No último acidente sério, 150 pessoas morreram quando um trem descarriloju no ano passado no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. A Índia registrou 27.581 mortes em transporte ferroviário em 2014, segundo os dados mais recentes disponíveis.