Candidatos fazem mistério a respeito de suas propostas

A menos de dois meses das eleições municipais, o eleitor natalense ainda não conhece as principais propostas de cada candidato à Prefeitura.Com exceção do candidato do PSDC, Joanilson de Paula, que reuniu a imprensa semana passada para mostrar seu programa de governo, os concorrentes soltam a conta-gotas as idéias para a nova administração da cidade.Ou os Programas ainda não foram elaborados, o que parece improvável, ou o mistério faz parte da estratégia de campanha, algo como uma "reserva de munição", guardada para o palanque eleitoral que se inicia próxima semana.É no programa de 30 minutos e nas vinhetas que invadirão os rádios e televisões da cidade a partir do dia 19 que os candidatos deverão revelar suas propostas para ganhar o voto do eleitor. Aos natalenses que estão esperando conhecer as idéias dos prefeituráveis para escolher seus votos só resta, portanto, esperar.