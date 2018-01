Pedro Quithé entra com ação judicial para participar de debate da InterTV

Delma Lopes Pedro Quithé tem esperança de participar do que pode ser o último debate da eleição de Natal.

A ação reivindica o direito do candidato de participar do debate entre os prefeitáveis promovido pela emissora, na próxima quinta-feira (2).A ação movida por Quithé alega a inconstitucionalidade da resolução 22.718 do TSE, que determina que as emissoras de televisão só têm obrigação de convocar para debates os candidatos cujos partidos contam com representantes no Congresso Nacional. Dessa forma, a participação dos candidatos dos demais partidos fica a critério da emissora.No debate de quinta-feira, ficaram de fora os candidatos Joanilson de Paula (PSDC) e Dário Barbosa (PSTU).“Essa determinação do TRE é contra diversos princípios constitucionais, entre eles a isonomia e o direito do livre acesso a informação”, afirmou Pedro Quithé.“Esta resolução tem cunho tendencioso e ditatorial e só visa a manutenção dos partidos que já estão no poder". O candidato se diz indignado e que o assunto virá a tona na entrevista que concederá a emissora nesta segunda-feira."Não aceito essa situação. A TV é uma concessão pública e tem obrigação de prestar informação a sociedade", concluiu.

InterTV





A coordenadora dos eventos relacionados à campanha na InterTV Cabugi, Márcia Elisa, afirma que a emissora “está seguindo a norma do TSE com todos os debates”. Segundo Elisa, os candidatos têm o direito de acionarem a Justiça, mas a InterTV, salvo alguma determinação judicial, manterá o posicionamento e seguirá as normas determinadas pelo Tribunal Superior.“Fizemos uma reunião com todos os candidatos e, como forma de compensação aos que não participarão do debate por não terem representatividade na Câmara dos Deputados, estamos promovendo entrevistas com eles desde o último sábado até a terça-feira (30)”, informou Márcia Elisa.