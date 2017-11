MPE e MPT notificam partidos sobre proibição do trabalho infantil durante campanha eleitoral

O Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho (MPT) enviaram Notificação Recomendatória Conjunta aos diretórios de partidos políticos do Estado para que obedeçam a legislação e não utilizem o trabalho de crianças e adolescentes durante a campanha eleitoral.O documento encaminhado aos partidos foi assinado pelo Procurador Regional do Trabalho, Xisto Tiago de Medeiros Neto, representando a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), e pelo Promotor de Justiça Sasha Alves do Amaral, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude (CAOPIJ/RN).Os representantes dos Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado têm atuado junto aos partidos políticos contra o trabalho infantil no período de eleições. O objetivo é de fazer com que os partidos políticos e candidatos assumam o compromisso de não contratar ou utilizar menores de 18 anos de idade em qualquer trabalho, incluindo entrega de panfletos, folhetos ou qualquer tipo de propaganda eleitoral.No entanto, o adolescente acima de 16 anos pode ser contratado em atividades que não o exponha a riscos ou insalubridade.Os partidos devem dar ampla publicidade à Notificação Recomedatória, encaminhando-a aos diretórios municipais e candidatos para que fiquem cientes da proibição do uso de trabalho infantil nas campanhas eleitorais.Em caso do não atendimento à Recomendação, serão adotadas as medidas legais e judiciais cabíveis, com a punição dos responsáveis.

Com informações da Assessoria de Imprensa do MPE/RN