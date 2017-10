Confira a agenda dos candidatos para esta terça-feira (2)

Pedro Quithé (PSL) Pedro Quithé (PSL)

O candidato toma, às 8h, café da manhã com lideranças de Santa Catarina, e às 10h caminha pelo loteamento José Sarney. Às 13h30 concede entrevista à Sim TV, uma hora depois cumpre agenda profissional e às 18h faz caminhada na Cidade Satélite e no Planalto.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

Pela manhã, a deputada estadual faz caminhada pelo Planalto (9h30) e pelo loteamento Jardim Progresso (10h – saída: av. Couto Magalhães com av. Rizomar Correia dos Santos). Às 14h reúne-se com coordenadores de campanha e uma hora depois faz nova caminhada, agora em Cidade Nova (saída: rua Monte Calmo com av. Central). Às 20h vai a um encontro cultural no Espaço Cuxá.

Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”)

O candidato grava, pela manhã, programa eleitoral. À 18h30 participa da Assinatura de Termo de Compromisso apresentado pelo Comitê 9840 e o Fórum Natal Cidade Sustentável na sede da OAB. A partir das 20h30 encontra lideranças do conjunto Gramoré.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato faz “Blitz do Sol” no cruzamento das av. Itapetinga e João Medeiros Filho às 7h. Às 9h, participa de encontro com lideranças do loteamento Boa Sorte e uma hora depois do Potengi. À tarde reúne-se com taxistas (14h) e participa de videoconferência com Luciana Genro. Às 18h30 participa da Assinatura de Termo de Compromisso apresentado pelo Comitê 9840 e o Fórum Natal Cidade Sustentável na sede da OAB.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal grava pela manhã programa eleitoral. Às 14h reúne-se com assessoria técnica e duas horas depois faz caminhada no Bom Pastor (saída: passagem de nível da linha férrea na Av. Mor Gouveia). Às 18h30 participa da Assinatura de Termo de Compromisso apresentado pelo Comitê 9840 e o Fórum Natal Cidade Sustentável. Às 20h reúne-se com populares de Santos Reis.

Wober Júnior ("É Melhor para Natal")



O deputado Wober Júnior iniciou o dia concedendo entrevista a uma rádio da cidade, e às 10h30 visitou o comércio de Petrópolis. Às 15h, o candidato teve encontro com comerciantes de Morro Branco e, uma hora depois, estava agendada uma caminhada em Felipe Camarão. Durante a noite, Wober terá reunião com lideranças na Praia do Meio e, às 20h30, terá reunião com lideranças na praia da Redinha.As agendas dos candidatos

Dário Barbosa (PSTU)

Miguel Mossoró (PTC)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.