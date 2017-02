Ingressos para o clássico-rei já à venda Jogo será disputado no estádio Frasqueirão e é válido pela série B.

Os ingressos para o clássico ABC x América, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (10), às 9h.



Arquibancadas custarão R$ 20,00 e cadeiras R$ 60,00. Estudantes e idosos pagarão meia entrada. A Diretoria alvinegra lembra que os ingressos para estudantes estarão à venda apenas nas bilheterias do estádio Frasqueirão e na bilheteria central do estádio Machadão.



Os pontos de venda são os seguintes:



- Estádio Frasqueirão;

- Bilheteria central do estádio Machadão;

- Lojinha da Sam’s;

- Conveniência do Posto São Luiz (Salgado Filho);

- Ster Bom (Zona Norte);

- Livraria Câmara Cascudo (Natal e Parnamirim);

- Casa Norte Varejo (Cidade da Esperança);

- Panificadora Estrela D’alva (Rocas);

- Casa das Festas (Alecrim);

- Agronorte (Alecrim e Emaús).



Fonte: Site do ABC