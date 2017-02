Saneamento de Capim Macio vai continuar

O juiz Cícero Martins de Macedo Filho, em substituição na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, indeferiu o pedido de liminar do Ministério Público que pretendia anular todas as licenças que foram concedidas, em relação às leis ambientais, para a realização das obras de drenagem de Capim Macio.A anulação das licenças resultaria na paralisação das obras de drenagem e saneamento no bairro de Capim Macio por tempo indeterminado. Para a realização dessa obra, somente o Governo Federal, destinou recursos da ordem de R$ 34 milhões.Para o magistrado a drenagem e o saneamento de Capim Macio são uma conquista da população que se vinculam ao próprio direito social de desenvolvimento e de promoção do bem-estar.Segundo o juiz, os moradores de Capim Macio esperavam há anos a adoção de políticas públicas para o saneamento do bairro, para drenagem das águas pluviais, para o calçamento das ruas, para a construção de lagoas de captação.A justiça considerou que o pedido formulado pelo Ministério Público seria um retrocesso inaceitável, transformando num caos uma aspiração e um direito social de caráter fundamental.

Justificativa

Para justificar sua decisão o magistrado elencou os motivos que o levaram a indeferir o pedido:1) não seria viável, depois de tanta espera, e depois de tantos serviços já realizados para a drenagem, que se paralisasse as obras por tempo indefinido;2)não seria razoável que a ausência de uma licença prévia viesse a comprometer, de forma perigosa, a continuidade das obras, em realização há bastante tempo;3) Não seria razoável parar as obras quando se sabe que a mesma foi precedida de amplo debate, inclusive com a participação do Ministério Público;4) não seria também razoável parar a obra pelos demais motivos apontados pelo Ministério Público, a essa altura dos acontecimentos, pois o juiz não acredita que o Poder Público Municipal tivesse dado início a uma obra de tamanha envergadura, com as rígidas exigências de todos os demais órgãos envolvidos (inclusive os federais), realizado boa parte dela, e somente agora, depois de tanto tempo, detectasse a necessidade de cumprimento de todas as exigências apontadas pelo Ministério Público.O juiz considerou que as falhas apontada pelo MP podem ser sanadas no decorrer da realização das obras, daí acredita que a suspensão das obras, pelo prazo de 10 dias, atitude tomada pelo Município de Natal, é coerente com a expectativa da população e de todos os órgãos envolvidos na realização dessa importante conquista para o desenvolvimento da cidade de Natal.

* Fonte: TJ/RN.