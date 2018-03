Clássico-rei: América e ABC começam a semana indefinidos Equipes treinaram nesta segunda-feira (6), mas ainda não definiram titulares que jogam no sábado (11). Alvirrubro tem dois desfalques certos. Já o alvinegro aguarda resposta do Departamento Médico.

Na semana de mais um clássico-rei, América e ABC dão início aos preparativos para o jogo do sábado, no Machadão, onde mais que os três pontos está em disputa a manutenção das equipes na série B.



O América tem dois problemas certos para o clássico. Os laterais Maisena e Aloísio estão suspensos e não podem jogar. O primeiro, que atua na direita, foi expulso contra o Fortaleza enquanto o segundo, que joga na esquerda, recebeu o terceiro cartão amarelo.



O técnico Ruy Scarpino vai trabalhar durante a semana para definir os substitutos que vão a campo contra o ABC.



Prestes a disputar seu primeiro clássico-rei, o atacante Cascata mostrou tranqüilidade e disse que “é um jogo importante, independente de ser clássico ou não”.



Pelos lados do alvinegro, o técnico Arthur Neto não tem problemas com jogadores suspensos por cartões recebidos, mas Bosco pode continuar de fora, já que vai ser julgado nesta terça-feira (07).



Enquanto isso, a preocupação fica por conta de Jean Carioca, que saiu de campo carregado pela maca durante o jogo contra o Bahia.



O atacante Ivan, que disputou clássicos tanto por ABC quanto por América, tendo marcado gols pelos dois clubes, acredita em bom jogo no sábado e que o alvinegro vai procurar o melhor dentro de campo.



O portal Nominuto transmite, em tempo real, o clássico-rei válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão no sábado (11) a partir das 20h30.