Vacinação contra raiva começa em novembro O Estado quer vacinar 76 mil cães e gatos. Postos de atendimento serão destribuídos em todas as zonas da cidade.

O Centro de Zoonoses começou a realizar a vacinação contra a raiva. Em Natal, foram vacinados até agora 4.509 animais das regiões Norte, Oeste e parte do Leste da cidade. Somente no dia "D", que será em 15 de novembro, o Estado quer vacinar 76 mil cães e gatos.



A população terá 186 postos disponíveis durante este dia, que funcionarão em escolas municipais, postos de saúde e centros comunitários. Cada posto terá, no mínimo, dois vacinadores, um médico veterinário e um socorrista, para casos de agressão de animais às pessoas, nos locais.



No total, a campanha terá três meses de duração. Neste período, a campanha contará com a participação de todas as lojas do supermercado Nordestão, inclusive com um novo posto na loja do Tirol. O funcionamento será das 8h às 17h.



Na tarde dessa quarta-feira (22), a subcoordenadoria de Vigilância Ambiental (Suvam) da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), representada por Aline Rocha, se reuniu com representantes dos quatro Distritos Sanitários de Natal e com a veterinária Joana D"arc Pires, do hospital Giselda Trigueiro – que é referência no tratamento da raiva – para assistir à apresentação do Plano de Vacinação contra a raiva da capital potiguar.



"Após o dia "D", os interessados em vacinar seus animais devem ir ao Centro de Zoonoses, que fica na Avenida das Fronteiras, na zona Norte de Natal.



Em 1993 ocorreram os dois últimos casos de raiva humana no Estado que foi transmitida por morcegos. "Com esta campanha, o objetivo é manter o índice zero de casos de morte por raiva e vacinar é a mais importante medida de controle", declarou Aline Rocha.



Fonte: Assecom