Pedro Quithé acusa governo de usar programas sociais com fins eleitoreiros

Delma Lopes Pedro Quithé se diz revoltado com os rumos da campanha em Natal.

A vinda do presidente Lula à Natal nesta eleição tem despertado revolta entre os adversários da candidata Fátima Bezerra (PT). O representante do PSL, Pedro Quithé, que tem se mantido calmo no processo, pelo menos até esta manhã, disparou contra os aliados da petista.“Eu fico revoltado com o que está acontecendo”, declarou.Na opinião do candidato, “o povo está precisando de uma demonstração de sensibilidade do governo, e não de poderio econômico”.Pedro Quithé assume que o Governo Federal tem avançado em algumas áreas, mas critica a condução dos programas sociais. “Estão distorcendo a finalidade dessas bolsas da vida para manter o curral eleitoral deles”.O candidato afirma que não se intimida diante dessas lideranças e afirma que continuará fazendo a sua campanha “com humildade e trabalho”.