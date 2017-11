Juiz chega a Pau dos Ferros e começa negociação com presos rebelados Ricardo Henrique estava em João Pessoa (PB) e a presença dele foi exigida pelos presos para encerrarem a manifestação.

O juiz criminal da comarca de Pau dos Ferros, Ricardo Henrique de Faria, chegou agora há pouco ao Complexo Penal Regional daquele município e iniciou uma negociação com os presos rebelados. No total, 67 detentos participam de uma manifestação desde às 11h desta segunda-feira (15) e mantêm dois agentes penitenciários como reféns.



Os presos cobram da justiça mais celeridade na execução dos processos e exigiam a presença do juiz. Ricardo Henrique de Faria estava em João Pessoa (PB) e foi chamado pela diretora do Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros, Tereza Márcia Diógenes para contornar a situação.



A expectativa agora é que os detentos liberem os agentes Antonio Dias e Gilmário e encerrem a rebelião, considerada pacífica pela diretora da unidade prisional.