Ninguém está desesperado para se candidatar a governador, afirma Robinson Faria

Gabriela Duarte Robinson Faria não crê em queda de Micarla de Sousa nas pesquisas.

Neste cenário, há três vertentes: após as eleições 2008 a aliança será mantida? Caso sim, quem será o candidato? E se não, para que lado cada um vai “pender”?Por enquanto, esta é uma incógnita. Apesar de se mostrar satisfeito por despontar entre os possíveis concorrentes a administração estadual, Robinson nem sequer levanta a possibilidade de que a aliança PR/PMN, que “está dando certo”, nessas eleições se desfaça.João Maia tem expandido a área de atuação do PR, na região Seridó o crescimento do partido é nítido. Já o presidente do Legislativo mantém forte liderança na região agreste do estado, e pode se gabar de ter sido o deputado mais votado do Rio Grande do Norte, nas últimas eleições.Em entrevista ao Jornal 96 , na manhã desta quinta-feira (4), Robinson Faria declarou que deseja manter a união entre essas legendas por muito tempo, e que ao final das eleições municipais, “o resultado será surpreendente”.Cauteloso se limita a dizer que “o tempo dirá” quem melhor viabilizaria uma candidatura para 2010. Diante da forte especulação em torno dos seus nomes, o líder do PMN chegou a dizer que “ninguém está desesperado ou tem sofreguidão para se candidatar ao governo”.Robinson não crê na queda de Micarla de Sousa (PV), como apontam as pesquisas Ibope e Consult divulgadas no último final de semana. Aliado da “borboleta”, ele garante que sua opinião não tem haver com seu apoio na campanha.“Basta observar os números”, ele alerta. Após fazer uma comparação entre os dois estudos e se mostrar mais favorável ao resultado do Ibope, o presidente da Assembléia chama a atenção para o número de pontos perdidos, em torno de 3%, “mas que está dentro da margem de erro”.A realização do 2º turno é descartada por Robinson Faria, e os demais membros do grupo aliado a deputada (PV/PMN/PTB/PP e DEM).Manter o bom relacionamento com a governadora, Wilma de Faria (PSB) e continuar integrando a sua base é uma meta de Robinson Faria. Mas o senador, José Agripino, líder do DEM já declarou que ficaria muito "satisfeito" se a aliança feita para 2008 prosseguisse em 2010.Questionado sobre qual dos partidos da aliança sairia fortalecido com uma possível vitória de Micarla de Sousa a resposta é sempre a mesma: “só o tempo dirá”.