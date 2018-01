Cláudio Santos: "A presença da prefeita no evento já é suficiente para garantir a cassação"

O desembargador Cláudio Santos votou a favor da ação que pede a cassação da prefeita de Mossoró, Fafá Rosado (DEM).Em seu parecer, o desembargador argumentou que a lei não determina a necessidade de dolo específico para que seja validada a violação das normas eleitorais."Só a simples presença da prefeita no evento já é suficiente para viabilizar a cassação", afirmou.Após o parecer do desembargador Cláudio Santos, houve um princípio de discussão no tribunal do TRE.“Não me falta coragem pra cassar ninguém. O que falta é dever”, afirmou o juiz Fábio Hollanda.Até agora, o tribunal registra um voto a favor do recurso de cassação e um voto contra. Neste momento, vota o juiz Magnus Delgado.

