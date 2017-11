Atropelamento por travessia imprópria não gera indenização

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve decisão de 1º grau, não concedendo pedido de reparação de danos a M.C.C, esposa de vítima de acidente de trânsito.De acordo com o processo, o marido da autora, de iniciais O.A.C., em novembro de 2002, às 19h15, foi atropelado por um veículo automotor, no momento em que atravessava a avenida Deodoro da Fonseca, vindo a óbito horas depois. A autora ingressou com uma ação judicial alegando que o condutor do veículo trafegava com uma velocidade excessiva, em via pública de grande movimento, e, por isso, foi o culpado pelo o acidente.No processo, M.C.C. pediu que fosse pago pelo motorista uma pensão mensal de dois salários mínimos a contar da data do óbito do seu esposo.Segundo testemunhas, a vítima havia saído repentinamente da frente de um ônibus ocasionando o atropelamento e, de acordo com o laudo do Itep, foi encontrado concentração alcoólica de 1,3g/l em seu sangue, indicando um excessivo consumo de álcool. Dessa forma, o juiz substituto, da 9ª Vara Cível, Luciano dos Santos Mendes, julgou improcedente o pedido da autora por não encontrar elementos que considerem o condutor culpado, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 600, de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Civil.Inconformada com a sentença, M.C.C. recorreu ao Tribunal de Justiça, mas o órgão manteve o entendimento do Juiz. O relator do processo, des. Aderson Silvino, da 2ª Câmara Cível, para sua decisão, considerou o que rege o Código de Trânsito Brasileiro, art. 69, I: “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele.”

* Fonte: TJRN.