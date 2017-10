Futebol de 7: Brasil vence Holanda por 1 a 0

O futebol de 7 brasileiro estreou com vitória na Paraolimpíada de Pequim. A seleção derrotou a Holanda nesta segunda-feira (08/09), no Beijing Olympic Green Hockey Stadium.O gol foi marcado por Marcos Silva aos 25 minutos do primeiro tempo. O Brasil está no Grupo A e enfrenta a China na próxima quarta-feira (10) ainda pela primeira fase.O futebol de 7 é disputado por jogadores com paralisia cerebral, com seqüelas de traumatismo crânio-encefálico e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Todos os competidores são andantes.

Fonte: www.cpb.org.br