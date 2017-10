Receita abre consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal divulga nesta segunda-feira (8), a partir das 8h, na internet ( www.receita.fazenda.gov.br ), o quarto lote de restituição do Imposto de Renda deste ano. A consulta também poderá ser feita por telefone, no número

146

. Nos dois casos é preciso informar o número do CPF.Neste lote estão sendo liberadas 1.275.298 restituições, no valor total de R$ 1,2 bilhão. O dinheiro estará disponível para saque na próxima segunda-feira (15) e terá correção total de 4,93% referente à taxa Selic de maio a agosto e 1% de setembro.Anualmente, a Receita Federal libera sete lotes regulares de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, que são pagos no dia 15 de cada mês a partir de junho. A exceção é quando a data não cai em dia útil, ficando para a segunda-feira imediatamente posterior.Neste ano, por exemplo, em novembro, o saque só será permitido no dia 17, pois o dia 15 é um sábado. O último lote está programado para dezembro. As declarações que caem em malha fina são liberadas em lotes residuais sem datas definidas.Têm prioridade os contribuintes com mais de 60 anos e os que enviaram as informações no início do prazo pela internet, desde que todos os dados da declaração estejam corretos.Neste ano, foram entregues 24.207.213 declarações de Imposto de Renda Pessoa Física. Desse número, 23.907.213 foram entregues pela internet. Outros 300.000 em formulário e pelos Correios.