Lula vai ajudar a virar a eleição em Mossoró, diz Laíre Rosado

Cedida Laíre Rosado afirma que Lula fará campanha em Mossoró.

Mesmo admitindo que ainda não está definida a agenda política de Lula na “Capital do Oeste”, Laíre Rosado tem convicção de que o presidente vai procurar cooperar para o crescimento da candidatura de Larissa Rosado, que disputa a Prefeitura, principalmente, com a atual prefeita Fafá Rosado (DEM).“A governadora está discutindo para ver qual será a melhor agenda política que ele cumprirá em Mossoró. Apesar de não estar oficialmente definida a participação do presidente na campanha, é óbvio que ele participará”, diz Laíre, negando que Lula estará apenas em compromissos da administração federal.Quanto aos efeitos que a presença de Lula pode trazer à campanha de Larissa, Laíre diz que já é notada uma diferenças nas ruas apenas com a veiculação do primeiro programa eleitoral em que o presidente defende a candidatura da deputada. Para Laíre, é possível reverter a vantagem de Fafá.“Como ocorre em todo o país, a presença do presidente vai influenciar diretamente os votos da população. Lula vai ajudar a virar a eleição em Mossoró, e eu não tenho dúvidas”, disse Laíre Rosado.