América treina e técnico define próximo jogo como "uma guerra" Ruy Scarpino afirmou que "é o momento onde as coisas começam a se definir”.

O América treinou no estádio Machadão na tarde desta quarta-feira (10) com objetivo de melhor se preparar e enfrentar o Vila Nova (GO). O jogo é considerado vital para as pretensões do alvirrubro na série B onde ocupa a décima nona posição.



O treinador Ruy Scarpino fez algumas mudanças durante o coletivo e o time titular foi formado por Fabiano, Maizena, Gonçalves (Emerson), Robson e Marciano; Luis Maranhão depois Jeferson, Julio Terceiro, Aloísio e Souza (Saulo); Cascata e Nicácio (Max). A torcida compareceu ao treinamento e não poupou críticas ao técnico, principalmente na escalação de alguns jogadores.



Ruy Scarpino observou a movimentação dos jogadores e reclamou do gramado do Machadão. “Trouxe os atletas para sentirem o campo porque está irregular e pode atrapalhar algumas jogadas”, comentou.



Ele foi realista e disse que “esse é o jogo que a gente precisa ganhar. É uma guerra e vamos para um espetáculo”. O treinador foi taxativo ao dizer que “é o momento onde as coisas começam a se definir”.



Para o técnico alvirrubro, a equipe tem que ter calma para se organizar dentro de campo. “Já tenho a tática da equipe em mente”, revelou. Scarpino não pôde contar com Fábio Neves no treinamento e fez opção por Saulo na equipe. “Precisamos de um jogador para fazer a ligação entre os volantes e os atacantes”, avaliou.



Outra constatação feita por ele é que o América um jogador nessa posição melhora a qualidade no toque de bola.



O meia Souza, que se recupera de um torcicolo, treinou entre os titulares, mas saiu do

coletivo após sentir a contusão no pescoço. Ele ainda não sabe se começa entre os titulares ou só vai entrar no decorrer do jogo. “Isso quem vai definir é o treinador”, respondeu.



Já o lateral-esquerdo Marciano tem a oportunidade de ser o titular da lateral-esquerda jogando em casa. “Quero aproveitar a chance e ajudar o América a sair desta situação fazendo o meu melhor trabalho”, afirmou.



Quanto a maneira que atuou no treinamento – onde não fez muitas subidas ao ataque - , ele disse que a forma de atuar é mais contida para não se arriscar tanto.