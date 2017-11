Mossoró: Diferença entre Fafá Rosado e Larissa Rosado é de 22%

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Perfil em Mossoró e divulgada nesta segunda-feira (15) pelo jornal A Gazeta do Oeste, mostra vantagem de 22% da atual prefeita de da cidade, Fafá Rosado (DEM), sobre a segunda colocada, a deputada estadual Fafá Rosado (PSB).Segundo a pesquisa não estimulada – aquela que os nomes dos candidatos não são citados –, se a eleição fosse hoje, a candidata do DEM teria 39,67% dos votos, enquanto 17,50% dos eleitores escolheriam Fafá Rosado.Renato Fernandes (PR) ficaria em terceiro lugar, com 3% dos votos e por último viria Heronildes Bezerra (PRTB), com 0,5% dos votos. O número de indecisos ainda é alto: 35,5% dos eleitores de Mossoró ainda não decidiram em quem vão votar, e 3,83% admitiram que votarão em branco ou nulo.Depois de ouvir o nome dos candidatos, 49,83% dos entrevistados escolheram o nome da atual prefeita da cidade, enquanto 24,83% declararam preferência por Larissa Rosado, 4,83% optaram por Renato Fernandes e Heronildes Bezerra ficou com apenas 0,83% da preferência dos eleitores.Pela pesquisa estimulada, para vencer a primeira colocada, Larissa teria que conquistar o voto de 30 mil eleitores até 5 de outubro, dia das eleições. Em Mossoró não há segundo turno.A pesquisa foi realizada nos dias 6 e 7 de setembro com 600 eleitores das zonas urbana e rural do município. A margem de erro é de 3,99%.