Defesa Civil alerta para chuvas de forte intensidade Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada de descargas elétricas, particularmente, no centro-sul do Estado.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alerta de chuva forte às defesas para o Rio Grande do Norte.



A expectativa é de que durante todo o sábado (26), áreas de instabilidade vindas do oceano provocam pancadas de chuva no leste e nordeste do Rio Grande do Norte.



Em alguns momentos, a chuva poderá ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas, particularmente, no centro-sul do Estado.



A Secretaria Nacional de Defesa Civil recomenda orientar a população para evitar áreas de alagamentos e para o risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras.