Propostas e depoimentos marcam o horário político Candidatos exploraram o tempo dos programas ressaltando o que podem melhorar na cidade.

O programa eleitoral gratuito desta quarta-feira (3) foi marcado por propostas dos candidatos, depoimentos de correligionários e da população.



Exceção foi o programa do PSTU, que não foi transmitido por infração à Lei eleitoral.



PSTU



O programa do candidato Dário Barbosa não foi apresentado em decorrência de uma infração à Lei eleitoral.



PSOL



Sandro Pimentel, candidato do PSOL, falou de uma estatística relacionada às mortes em Natal ano passado e lançou propostas para a segurança.



PSL



Pedro Quithé criticou o chamado “acordão” e apresentou matéria onde o povo diz o motivo de votar nele para prefeito.



Coligação “União por Natal”



O programa começou falando das propostas de Fátima para a cultura. Além disso, houve inserções da ministra Dilma Rousseff, do deputado federal Henrique Alves, do prefeito Carlos Eduardo Alves, do presidente da Funcarte, Dácio Galvão, do ator Sérgio Mamberti.



PTC



Em seu programa, Miguel Mossoró criticou a o transporte público da cidade.



Coligação “É melhor para Natal”



A apresentadora fala daação ganha na Justiça pela coligação. O candidato do PPS, Wober Júnior fala de viver na cidade além de depoimento da população a favor do candidato. Por fim, há uma provocação para realização de debates em duas emissoras.



Coligação “Natal Melhor”



Micarla de Sousa falou do seu “despertar” para a política e fala do sonho em ser prefeita de Natal e um dos objetivos é ampliar os atendidos pelo programa Bolsa Familia.



Coligação “Liberta Natal”



Falou sobre coerência, ética e honestidade na formatura de um bom político. Também avaliou alguns aspectos da cidade como saneamento e transporte.