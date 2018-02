Emissora de tevê mostra o melhor das Paraolimpíadas de Pequim Reportagens inéditas sobre os potiguares serão mostradas todos os sábados.

Todos os sábados, a partir das 14h, a SimTV apresenta reportagens inéditas sobre a participação dos paratletas do Rio Grande do Norte na competição nas Paraolimpíadas de Pequim, no programa Pequim Especial.



A SimTV foi a única afiliada de uma rede televisão brasileira que a enviar um correpondente próprio à Pequim, para a cobertura das Paraolimpíadas deste ano. O editor de esportes da emissora, jornalista Madson Fernandes, cobriu com exclusividade a participação dos paratletas potiguares na competição. O vasto material gravado na China, incluindo reportagens inéditas, está sendo apresentado no programa Pequim Especial, que é reprisado nos domingos, às 17h.



"Pequim Especial" tem direção e apresentação de Madson Fernandes, com produção de Terciana Britto e Ilo José. O programa também traz entrevistas com paratletas, dirigentes e técnicos potiguares, numa análise da participação do estado nas Paraolimpíadas 2008.



Assessoria de imprensa