Botafogo vence quarta seguida, finda tabu e freia o Palmeiras O Fluminense perde do Ipatinga e encerra turno na zna de risco.

Após mais de seis anos de jejum, o Botafogo bateu o Palmeiras. Na tarde deste domingo (10), o time carioca ganhou por 1 a 0, no estádio do Engenhão, com um gol de cabeça de Zé Carlos, e segue em ascensão no Campeonato Brasileiro. O jogo não retratou o que foi o domínio do Fogão, que merecia ter vencido pelo menos por dois gols de diferença.



Nas últimas seis rodadas, o clube alvinegro ganhou cinco jogos e continua de olho no G-4: soma 31 pontos e está a dois do quarto colocado São Paulo.



Já a equipe alviverde não consegue obter uma seqüência de resultados positivos fora de casa. Ganhou apenas dois jogos longe do Parque Antarctica e saiu de campo derrotado cinco vezes, contando o tropeço deste domingo.



Além disso, a 19ª rodada do Nacional foi ingrata ao Palmeiras, que viu o líder Grêmio abrir sete pontos de vantagem e cinco equipes encostarem na briga por uma vaga no G-4. O time paulista segue com 34 pontos, na terceira colocação, enquanto o rival São Paulo tem 33, e Coritiba e Vitória, 32.





BOTAFOGO

Castillo, Thiaguinho (Lucas Silva), Renato Silva, André Luís e Triguinho; Túlio, Diguinho, Leandro Guerreiro (Zé Carlos) e Lúcio Flávio; Jorge Henrique e Gil (Fábio)

Técnico: Ney Franco



PALMEIRAS

Marcos, Élder Granja, Jéci, Gustavo e Leandro; Sandro Silva (Pierre, depois Martinez), Jumar, Evandro (Diego Souza) e Valdivia; Kléber e Alex Mineiro

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Local: estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Altemir Hausmann (RS-Fifa) e Julio César Rodrigues Santos (RS)





Náutico vence e sai da zona de degola; Santos continua calvário



Náutico e Santos fizeram um jogo de ataque contra defesa neste domingo nos Aflitos. Enquanto os alvirrubros chegaram inúmeras vezes ao gol de Douglas, o goleiro Eduardo pouco trabalhou na partida. Os pernambucanos derrotaram os santistas por 1 a 0 e conseguiram deixar a zona de rebaixamento uma rodada após terem entrado.



As duas equipes começaram se estudando, mas os alvirrubros nitidamente tinham uma postura mais ofensiva, até pelo fato de jogar em casa e de ter a pressão dos torcedores vindo das arquibancadas. O primeiro lance de perigo veio pelo lado do Náutico.



Ruy bateu uma falta cruzada na área e Gilmar quase tocou na bola para mandá-la para ao fundo das redes. Felipe pegou o rebote e ainda cruzou de novo, mas ninguém apareceu para tocar na bola e a defesa do Santos isolou.



O Náutico chegou novamente ao gol do Santos aos 11 minutos de jogo. Em mais um cruzamento, dessa vez de Everaldo, o meia Fabiano Gadelha recebeu livre de marcação e acabou mandando uma bomba, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.



Um jogo muito truncado e com bastante faltas era visto nos Aflitos. Além disso, o gramado pesado por conta das fortes chuvas que caíram em Recife durante toda a semana prejudicava o espetáculo.





Náutico

Eduardo, Negretti, Vagner e Everaldo; Ruy (Radamés), Ticão, Alceu (Piauí), Fabiano Gadelha (Willian) e Paulo Santos; Gilmar e Felipe.

Técnico: Roberto Fernandes.



Santos

Douglas, Marcelo, Domingos, e Fabiano Eller; Fabiano (Apodí), Dionísio, Adoniran, Michael, Carleto (Wesley); Tiago Luis (Lima) e Kleber Pereira.

Técnico: Márcio Fernandes (interino).



Data: 10/08/2008 (domingo).

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife/PE.

Árbitro: Luiz Antonio Silva Santos (RJ).

Assistentes: Marcio Marco Aurélio dos Santos Pessanha (RJ) e Ricardo Maurício Ferreira de Almeida (RJ).



Fluminense não suporta pressão e leva virada do Ipatinga



O jogo foi muito ruim e ambas as equipes abusaram nos erros de passe. Mas se tinha de haver um vencedor, o placar foi justo. Com intensa pressão no segundo tempo, o Ipatinga virou para cima do Fluminense e venceu por 2 a 1, neste domingo, no Ipatingão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Com o resultado, o time mineiro foi a 16 pontos, mas segue como lanterna da competição. A equipe das Laranjeiras, com a mesma pontuação, se manteve na penúltima colocação, já que tem saldo de gols superior (-8 a -14).





IPATINGA

Fred; Leandro Salino, Patrick, Henrique e Beto; Augusto Recife, Paulinho Dias (Marinho), Rodriguinho (Luiz Fernando) e Léo Silva (Márcio Gabriel) ; Adeílson e Kempes

Técnico: Ricardo Drubscky



FLUMINENSE

Fernando Henrique; Carlinhos, Anderson, Roger e Junior Cesar; Fabinho, Romeu (Alan), Darío Conca e Tartá (Everton Santos); Somália (Maurício) e Washington

Técnico: Renato Gaúcho



Data: 10/08/08 (domingo)

Local: Ipatingão, em Minas Gerais

Árbitro:Evandro Rogério Roman (Fifa)

Auxiliares: Aparecido Donizetti Santana/PR e Francisco Aurélio do Prado/PR



Vitória massacra o Vasco por 5 a 0 e volta a encostar no G-4



Após perder as últimas duas partidas fora de casa (Grêmio e Palmeiras) o Vitória reencontrou o caminho do triunfo em grande estilo e goleou o Vasco por 5 a 0 no Barradão. Mesmo com a estréia de Tita, o time cruzmaltino não conseguiu reagir. O time rubro-negro termina o primeiro turno com 32 pontos, na quinta colocação, a um ponto do São Paulo que é o quarto colocado.



O Vasco continuou com os mesmos 19 pontos e ameaçado de entrar na zona de rebaixamento. O Vitória encerra a primeira metade do campeonato com um aproveitamento de 56%, conquistando 32 dos 57 pontos disputados, enquanto o time vascaíno conquistou apenas 19 pontos, o que rende um aproveitamento de 35%.



VÍTÓRIA

Viáfara; Marco Aurélio, Leonardo Silva, Anderson Martins e Marcelo Cordeiro; Marco Antônio, Renan, Willans (Jackson) e Ramon; Marquinhos (Leandro Domingues) e Dinei (Adriano).

Técnico: Vágner Mancini.



VASCO

Tiago; Wagner Diniz, Eduardo Luiz, Vilson e Rodrigo Antônio; Mateus, Jonilson, Vitor (Alex Teixeira) e Madson; Edmundo (Jean) e Leandro Amaral (Alan Kardec).

Técnico: Tita.



Data: 10/08/2008

Local: Barradão, em Salvador.

Árbitro: Alicio Pena Junior (MG)

Renda: 306.470,00

Público: 19.733 pagantes



Coritiba vence o Sport por 3 a 0 e termina turno próximo do G-4



Mostrando estar em grande fase, o Coritiba não teve dificuldade para golear o Sport por 3 a 0, neste domingo, no Couto Pereira, no encerramento do primeiro turno do Brasileirão.



Com dois gols do artilheiro Keirrison e um de Marlos, o Alviverde passou com grande facilidade pelos pernambucanos e terminou a primeira fase campeonato encostado na zona de classificação para a Copa Libertadores.



Após dezenove rodadas, o Alviverde é o sexto colocado, com 32 pontos, apenas um abaixo do São Paulo, o quarto colocado. O Sport, que havia iniciado uma ascensão no campeonato, permaneceu na nona colocação, com 27 pontos.



Foi a terceira vitória seguida do Coritiba no Brasileiro e a primeira do time paranaense sobre o Sport, em onze anos. O último triunfo aconteceu em 1997, por 2 a 0. Depois disso foram seis jogos, cinco empates e uma vitória dos pernambucanos.



Os dois times voltam a jogar no próximo domingo, no início do segundo turno. O Coritiba enfrenta o Palmeiras, às 18h10, no Palestra Itália. No mesmo horário, o Sport recebe o Botafogo, na Ilha do Retiro.





Coritiba

Vanderlei; Nenê, Rodrigo Mancha e Maurício; Rodrigo Heffner, Alê, Carlinhos Paraíba, João Henrique (Henrique Dias), Rubens Cardoso; Marlos (Ricardinho) e Keirrison (Hugo).

Técnico: Dorival Júnior



Sport

Magrão; Luisinho Netto, Gabriel Santos, Durval e Dutra; Daniel Paulista, Moacir (Júnior Maranhão), Francisco Alex (Juninho) e Luciano Henrique; Carlinhos Bala e Roger (Joélson).



Técnico: Nelsinho Baptista

Data: 10/08/08, domingo

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Árbitro: Marcelo Souza Nery (RJ)

Auxiliares: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ) e Jair Albano Felix (MG)





Cruzeiro perde para a Portuguesa e vê Grêmio abrir cinco pontos



Depois de ver o Grêmio se isolar na liderança do Brasileirão 2008, ao vencer o Atlético-MG no sábado, o Cruzeiro foi derrotado pela Portuguesa por 2 a 1, neste domingo, no estádio Canindé, em São Paulo, e ficou mais distante do líder - a diferença para o tricolor gaúcho, que era de dois pontos, agora é de cinco. Com a vitória, o time paulista se afastou um pouco da zona de rebaixamento e interrompeu seqüência de duas derrotas na competição.



O Cruzeiro permaneceu com 36 pontos, contra 41 do Grêmio, e interrompeu uma seqüência de quatro vitórias na competição. O time celeste vinha de vitória sobre Fluminense, Flamengo, ambos fora de casa, e Náutico e Internacional, as duas no Mineirão.



Portuguesa

Sérgio; Patrício, Bruno Rodrigo, Halisson (Maurício) e Bruno Teles; Gavilán, Dias (Carlos Alberto), Edno e Preto; Jonas e Fellype Gabriel (Washington)

Técnico: Valdir Espinosa



Cruzeiro

Fábio; Marquinhos Paraná, Espinoza, Thiago Heleno e Jadílson (Jajá); Fabrício, Charles, Henrique (Elicarlos) e Gérson Magrão; Rômulo e Wanderley (Camilo)

Técnico: Adilson Batista



Data: 10/8/2008 - domingo

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Árbitro: Wallace Nascimento Valente (ES)

Assistentes: Antonio Carlos de Oliveira (ES) e Fabiano da Silva Ramires (ES)





Inter e Figueirense ficam no 1 a 1 no encerramento do 1º turno



No confronto direto na classificação, Inter e Figueirense ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo, no Beira-Rio, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram em bola parada, no primeiro tempo. Sem subir na tabela, as duas equipes seguem em zona intermediária.



O clube gaúcho, que teve a estréia de Bolívar, Daniel Carvalho e Luiz Carlos, pressionou até o final, mas não furou o bloqueio rival e sobe para a penas 26 pontos, sete atrás do G-4, e permanece no 10º lugar. Já a 11ª posição, com 25, continua o representante de Santa Catarina, que abriu o placar, mas depois de sofrer o empate recuou para evitar a derrota.



INTER

Clemer; Wellington Monteiro, Índio, Bolívar e Marcão (Gustavo Nery); Edinho, Guiñazu, Rosinei (Adriano) e Taison; Daniel Carvalho (Luiz Carlos) e Nilmar

Técnico: Tite



FIGUEIRENSE

Wilson; Léo Matos, Bruno Aguiar, Asprilla e William Matheus; Jackson, Diogo, Marquinho (Rodrigo Fabri) e Leandro Carvalho; Rafael Coelho (Edu Sales) e Ricardinho (Tadeu)

Técnico: Paulo César Gusmão



Data: 10/8/2008 (domingo)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Cléber Abade (SP)

Assistentes: Marcelino Brito (SP) e Marcelo Van Gasse (SP)



Com informações do UOL Esporte