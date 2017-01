Body Art  a arte de modificar o corpo

Fotos: Vlademir Alexandre Fabiana Fernandes, body artist natalense.

Tatuagens, piercings, implantes, alargadores, queimaduras, cicatrizes, cortes, e o que mais puder ser feito para alterar a aparência dos adeptos é utilizado como instrumento dessa arte.De acordo com a definição da Wikipédia, a body art é uma manifestação das artes visuais pela qual o corpo do artista é utilizado como suporte ou meio de expressão. E, vale destacar, a entrega é bastante dolorosa.Há algo de filosófico no comportamento de quem defende essa arte e passa todo o processo de dor para transformar o próprio corpo.“A dor faz parte da vida. Não precisamos fugir dela, apenas sentir, agüentar e superar. A satisfação de poder superar é enorme e depois ficar com aquela marca torna você um ser humano único”, descreve a body artist natalense, Fabiana Fernandes.Para ela, se submeter a essas dores faz parte do ritual. “Tudo bem, é preciso gostar um pouco de sentir dor, mas ela existe justamente para marcar aquele momento, que é especial. Hoje é minha vida, muito mais do que trabalho (ela também é body piercer – aquela pessoa que aplica piercings em outras pessoas). Não faço por dinheiro, faço por prazer”, justifica.As modificações começaram aos 18 anos de idade, hoje ela está com 22 anos. “Sempre admirei essa coisa de modificar o corpo, fazer tatuagens, piercings, mas não podia fazer porque era menor de idade. Assim que completei 18 anos, comecei o processo de mudança”, diz ela, que já perdeu as contas de quantas tatuagens têm espalhadas pelo corpo: nas duas coxas, em um dos braços inteiro, no cotovelo, no colo, em uma das mãos, em um dos pés e uma inacabada na barriga. “Pretendo fechar meu corpo inteiro com tatuagens, do pescoço para baixo, menos o rosto. O rosto talvez um dia eu faça”, titubeia.Além das tatuagens, Fabiana Fernandes contabiliza uma série de modificações feitas nesses últimos quatro anos.São sete piercings; dois alargadores nos lóbulos das orelhas; alguns implantes no braço esquerdo (bolas de politetrafluoretileno – material utilizado na medicina para reconstrução de membros); uma scar no cóccix (cicatriz em formato de desenho provocada pela remoção da pele); um dermal punch na orelha (alargador menor, que retira um pedaço da pele sem dilatá-la, ao contrário do alargador comum), e uma tongue splliting (língua cortada ao meio).Não há como negar, que as manipulações corporais chamam bastante atenção e causam um certo horror a quem não tem muita tolerância a sangue, cirurgias e afins. No entanto, ela ressalta que tudo é feito com bastante responsabilidade.“Tudo que fazemos é de forma segura. Estudamos, pesquisamos, fazemos workshops para assegurar aos adeptos da body art o menor risco possível. Usamos métodos medicinais, apesar de alguns médicos não concordarem. Mas estudamos para isso”, garante.