Grupos imobiliários marcam atuação em Natal

De acordo com os diretores do grupo, foram investidos R$ 25 milhões na compra de sete terrenos espalhados pela grande Natal, local onde o grupo deve concentrar as construções inicialmente. A estimativa é que o volume de vendas do grupo chegue a R$ 700 milhões nos próximos anos, com prédios de padrão econômico, médio, alto e de lazer.Segundo o diretor da Cyrella Brazil, Paulo Felice, somente na primeira fase das edificações, 2.500 unidades devem ser entregues utilizando a mão-de-obra local. Com isso, deverão ser gerados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. Outra proposta do grupo é suprir o déficit habitacional gerado pelos novos residentes que chegam à capital.Para consolidar a atuação das incorporadoras, dois empreendimentos devem ser lançados entre setembro e outubro. O primeiro, com 464 unidades, será erguido em Neópolis, na altura do marco dos três Reis Magos. O segundo, em Nova Parnamirim, com 330 unidades.O diretor da Plano & Plano, Rodrigo Luna, “o mercado de Natal comporta a diversidade e, por esse motivo, nos preparamos para atendê-lo oferecendo produtos para os mais variados públicos”. O diretor ressaltou a importância do empresariado imobiliário local para a efetividade dos planos.Ricardo Abreu, diretor da Abreu Imóveis, empresa escolhida para gerenciar as vendas e prospecção, a parceria “é forte para atender o mercado atual”. Outra justificativa do grupo é suprir a carência envolvendo a população que mora de aluguel.