Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta terça-feira (16)

Dário Barbosa (PSTU) Dário Barbosa (PSTU)

O candidato visita professores no centro administrativo às 8h, e duas horas depois grava programa eleitoral em Lagoa Nova. Às 14h faz reunião com assessoria e às 19h participa de assembléia dos bancários no Barro Vermelho.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal concede, às 7h30, entrevista ao jornalista Diógenes Dantas do jornal 96 FM. Uma hora depois reúne-se com dirigentes lojistas na sede da CDL, às 9h inicia caminhada em Lagoa Seca (saída: rua São João) e às 10h grava programa eleitoral. Às 16h faz o “Arrastão da zona norte” por Boa Esperança, Nordelândia, Câmara Cascudo e José Sarney, conjuntos Nova Jerusalém, Nova Natal e Cidade Praia (concentração: praça do conjunto Nova Jerusalém e rua da Ciranda – Nova Natal)

Miguel Mossoró (PTC)

Pela manhã, o candidato visita a FAL e a UFRN, à tarde faz caminhada em Mãe Luiza e à noite visita bares e restaurantes da av. Engenheiro Roberto Freire.

Wober Júnior (É Melhor para Natal”)

O deputado começa a manhã gravando programa eleitoral, e às 11h encontra profissionais de odontologia no Conselho Regional de Odontologia. Às 14h encontra lideranças em Neópolis e duas horas depois caminha em Mãe Luiza. À noite, reúne-se com lideranças de Cidade Nova (19h) e moradores de Morro Branco (20h).

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato visita a Ceasa às 6h e às 7h30 distribui panfletos em frente à Petrobras. Às 10h encontra lideranças em Felipe Camarão, às 15h faz a “Blitz do Sol” não cruzamento das av. Itapetinga e João Medeiros Filho e uma hora depois reúne-se com trabalhadores da indústria têxtil de Potengi. À noite grava programa eleitoral.As agendas dos candidatos

Joanilson de Paula ("Liberta Natal I")

Micarla de Sousa ("Natal Melhor")

Pedro Quithé (PSL)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.