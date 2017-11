Polícia Militar anuncia Quartel Vazio para aumentar efetivo em transportes coletivos

Luana Ferreira Coronel Marcondes Pinheiro anuncia operação "Quartel Vazio" e pede gratuidade para policiais.

Agnelo Cândido alegou prejuízo como justificativa para negar pedido do comandante da PM.

Somando o contingente aos policiais que estão de folga e que desde esta quarta-feira (10) trabalham na segurança dos usuários de ônibus, o efetivo de policiais na cidade aumentará em 200 homens.Serão constituídas barreiras policiais permanentes em paradas e linhas de ônibus nas áreas consideradas mais perigosas: Cidade Nova, Felipe Camarão, Parque das Dunas, Pajuçara, Nova Natal, Satélite e Cidade Verde. Os policiais se organizarão em duas duplas: enquanto uma circula pela linha, a outra dupla continua protegendo os terminais da área.A medida foi anunciada em reunião na manhã desta quarta-feira (10), no Comando da Polícia Militar, como uma forma de combater a onda de assaltos a ônibus em Natal. Em 2008, até setembro, já ocorreram 159 assaltos. No último domingo (7), um assaltante matou com um tiro uma passageira.Além do comandante Marcondes Pinheiro, participaram da reunião o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos (Seturn), Agnelo Cândido, o secretário de Segurança Pública, Agripino Neto, a representante da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, Lúcia Rejane, e o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Rafael Pereira. Os representantes dos transportes opcionais foram esquecidos, falha reconhecida pelos presentes.O coronel propôs ainda aos presentes instalação de botão de pânico junto aos motoristas – a informação seria anunciada no painel eletrônico dos ônibus – e passagem gratuita a policiais fardados.Foi constituida uma comissão formada por representantes da PM, STTU, Seturn, e Sintro para vaibilizar a passagem gratuita.Segundo Pinheiro, a farda dos policiais os obriga a agir caso aconteça algum delito, mesmo que estejam em dia de folga, o que, indiretamente, aumentaria o efetivo na cidade. E que policiais não assaltam ônibus que transportem policiais. Como prova disso, afirmou o coronel, em 2002, quando ainda havia a gratuidade, não foram registradas ocorrências em ônibus.Enquanto a questão é discutida, foi pedido, em caráter de emergência, que o Seturn concedesse a gratuidade por 30 dias imediatamente. Alegando possibilidade de prejuízo da classe empresarial, Agnelo Cândido negou o pedido.