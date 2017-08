Meu Pai é uma Mãe

Fotos: Vlademir Alexandre Murillo Felinto, que se viu há três anos como único responsável pelos dois filhos.

O empresário precisou adaptar a rotina atribulada do universo dos negócios aos horários dos filhos.

No caso do diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/RN), o empresário Murillo Felinto, que se viu há três anos como único responsável pelos dois filhos - Felipe, na época com 14 anos, e Rodrigo, que tinha 10 - quando a ex-esposa sofreu um acidente de carro e entrou em estado de coma."Foi um choque. De uma hora para outra tive que assumir papel de pai e mãe e sentir na pele os problemas do dia a dia que eu não valorizava quando minha ex-mulher reclamava", diz ele, que sempre foi considerado pelos outros como um pai bastante participativo e presente.Mas, dadas as circunstâncias, hoje ele afirma ter adotado uma visão diferente. "Percebo que mesmo participando, ainda era muito pouco. Toda a responsabilidade estava depositada nas mãos da minha ex-mulher. Eu não me dedicava o necessário", diz.A mais clara noção de que ele havia se tornado uma exceção à regra foi na primeira reunião de escola dos filhos. "Cada responsável sentou na cadeira relacionada ao filho e, quando olhei em volta, eu era o único pai presente, o resto dos participantes era formado por mães", surpreende-se.Para ele, trata-se de um equívoco social, pois a criança deve ter uma referência educacional de ambas as partes. "As questões domésticas poderiam ser muito mais facilmente solucionadas se sempre fossem compartilhadas. Os pais precisam tomar mais consciência da importância deles na educação dos filhos."Café da manhã juntos, revisão de roupas, material escolar, dever de casa, supermercado, faxina, alimentação. Essas são só algumas das tarefas pelas quais ele precisou se responsabilizar depois de assumir a tutela dos filhos.O empresário precisou adaptar a rotina atribulada do universo dos negócios aos horários dos filhos. "A gente passa a valorizar muitas coisas. Tive que criar uma convivência dentro de casa que antes eu não tinha e isso com certeza mudou a relação que tenho hoje com meus filhos. Eu passei a ser o esteio deles." Para ele, essa convivência é muito importante e os filhos sentem falta quando não a têm, embora possam não expressar.O motorista Ricardo Menezes de Oliveira Júnior concorda com o empresário e lamenta o fato de só poder ter essa convivência com um dos filhos - o mais novo, Otacílio Matheus, de quatro anos de idade.Além de Matheus, ele tem dois filhos de oito anos (ambos chamam-se Ricardo), mas não convive com nenhum deles. "O primeiro porque a mãe não permite e o segundo porque mora na Itália. Como não tenho condições financeiras de assumi-los, também não posso reclamar", resigna-se.Mas com o mais novo, ele se orgulha do fato de 'dar conta do recado' sem precisar da mãe: "eu faço tudo porque a mãe já mora com outra pessoa. Sou eu que faço mamadeira, dou banho, faço almoço, jantar e ele ainda dorme comigo. Acho muito interessante essa convivência e fico triste com o fato de não tê-la com os outros dois”, lamenta.