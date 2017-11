TRE divulga locais para justificar voto

Os eleitores que residem em cidades, que não sejam o seu domicílio eleitoral, devem ficar atentos aos procedimentos para justificar o voto, caso não possam comparecer a sua seção no dia da eleição.A partir de 25 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral iniciará a distribuição dos formulários de recebimento de justificativa, gratuitamente. A aquisição pode ser feita nas zonas e seções eleitorais, MRJ, Internet e local devidamente autorizado pelo juiz eleitoral.Os formulários de recebimento de justificativa vão ser distribuídos gratuitamente a partir de 25 de setembro. A distribuição vai ser feita nas zonas e seções eleitorais, MRJ, internet e local devidamente autorizado pelo juiz eleitoral.Nesta eleição os critérios utilizados para a definição das mesas receptoras de justificativa para o1º turno foram: quantidade de justificativas recebidas no local maior ou igual a 200, desde que a média por seção do local seja superior ou igual a 50 e a quantidade de justificativas recebidas no local, maior ou igual a 300, independente da média por seção do local. Em caso de 2º turno, uma urna por município deve ser disponibilizada.Ao total existem 66 Mesas Receptoras de Justificativa, MRJ, a maioria pertencente ao município de Natal,o que corresponde a quase 50% do total de mesas do Estado.As mesas receptoras de justificativa vão funcionar das 8 às 17 horas do dia da eleição. O eleitor deve comparecer aos locais destinados ao recebimento de justificativa com o formulário de justificativa preenchido, apresentando título eleitoral ou documento oficial com foto.Para visualizar os Postos de Recebimento de Justificativas que estarão em funcionamento no Dia das Eleições, clique aqui *Com informações da Assessoria/TRE