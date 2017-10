Ministro não descarta envolvimento de servidores da Abin em grampos ilegais “Nós não descartamos nenhuma hipótese, nem mesmo essa. A Abin como instituição é uma coisa, mas servidores da Abin são seres humanos, sujeitos a erros e acertos”, afirmou Jorge Félix.

No depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas Telefônicas Clandestinas da Câmara dos Deputados, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Félix, reiterou que não desconsidera um possível envolvimento de servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em grampos ilegais.



“Nós não descartamos nenhuma hipótese, nem mesmo essa. A Abin como instituição é uma coisa, mas servidores da Abin são seres humanos, sujeitos a erros e acertos”, afirmou Félix.



“Temos quatro ou cinco sindicâncias buscando caracterizar isso [envolvimento de servidores da Abin em espionagem ilegal], mas nunca conseguimos uma comprovação”, acrescentou.



Apesar da incapacidade de comprovar os desvios de conduta, Félix destacou que há mecanismos de segurança e contra-inteligência usados para evitar ações inadequadas.



O ministro se negou a comentar os assuntos debatidos na reunião de ontem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convocada após a divulgação de uma conversa telefônica entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO), obtida supostamente a partir de grampo ilegal.



Segundo o ministro, a escuta ilegal, se tiver de fato ocorrido, foi feita sem respaldo institucional. Ele inocentou o diretor-geral afastado da Abin, Paulo Lacerda.