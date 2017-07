Dickson Nasser é o vereador que mais arrecadou e mais gastou em campanha

O presidente da Câmara Municipal do Natal, vereador Dickson Nasser (PSB), foi o parlamentar que, até o momento, mais gastou com a campanha. De acordo com os dados divulgados pelo TSE, o vereador gastou R$ 47.936,41, dos R$ 56.700,00 que arrecadou.Dos valores divulgados pelo presidente da Câmara para sua campanha, R$ 26 mil são recursos próprios, R$ 29.500,00 são fruto de doações de pessoas físicas e R$ 1,2 mil foram doados por pessoas jurídicas.Abaixo segue a arrecadação e os gastos dos 20 vereadores que disputam a reeleição:

Adão Eridan

: arrecadou R$ 10.540,00 e gastou R$ 870,74

Adenúbio Melo

: arrecadou R$ 2.600,00 e gastou R$ 2.028,50

Aluísio Machado

: arrecadou R$ 15.550,00 e gastou R$ 14.026,63

Aquino Neto

: arrecadou R$ 36.192,46 e gastou R$ 24.862,46

Bispo Francisco de Assis

: arrecadou R$ 5.301,00 e gastou R$ 21.011,33

Carlos Santos

: arrecadou R$ 5.500,00 e gastou R$ 3.863,50

Dickson Nasser

: arrecadou R$ 56.700,00 e gastou R$ 47.936,41

Edivan Martins

: arrecadou R$ 15.000,00 e gastou R$ 9.338,65

Enildo Alves

: arrecadou R$ 20.000,00 e gastou 12.939,00

Franklin Capistrano

: arrecadou R$ 1.500,00 e não gastou

Fernando Lucena

: arrecadou R$ 15.000,00 e gastou R$ 3.327,36

Geraldo Neto

: arrecadou R$ 15.400,00 e gastou R$ 14.183,89

Hermano Morais

: arrecadou R$ 15.500,00 e não gastou

Julio Protásio

: arrecadou R$ 9.000,00 e gastou R$ 7.855,00

Júnior Rodoviário

: arrecadou R$ 100,00 e gastou e não gastou

Luis Carlos

: arrecadou R$ 5.000,00 e gastou R$ 3.900,00

Osório Jacome

: não arrecadou e não gastou nada.

Renato Dantas

: arrecadou R$ 20.000,00 e gastou R$12.939,00

Salatiel de Souza

: arrecadou R$ 7.000,00 e gastou R$ 5.171,90

Sargento Siqueira

: arrecadou R$ 5.210,00 e gastou R$ 5.208,50