Envolvidos em assalto e seqüestro de gerente da Caixa são condenados a mais de 30 anos O grupo foi acusado pelo Ministério Público Federal dos crimes de extorsão mediante seqüestro, roubo duplamente qualificado e quadrilha armada.

As quatro pessoas envolvidas em um seqüestro de gerente da Caixa Econômica Federal e assalto a uma agência desse banco em Natal foram condenadas a mais de 30 anos de prisão cada uma.



Embora o crime tenha ocorrido em 2004, como os réus estavam foragidos só agora a sentença foi proferida. Apenas com a prisão de alguns integrantes do grupo o processo criminal foi iniciado. A demora também ocorreu porque, como os réus estavam em outros Estados, os depoimentos foram feitos por carta precatória.



O grupo foi acusado pelo Ministério Público Federal dos crimes de extorsão mediante seqüestro, roubo duplamente qualificado e quadrilha armada.



As penas foram assim estabelecidas:



Jonas Gomes de Araújo – 33 anos e 24 dias de reclusão

Riomar Pereira dos Santos - 35 anos e 10 meses de reclusão

Carlos Vieira da Silva - 35 anos e 10 meses de reclusão

Érika Borges Pinto - 23 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão



A decisão foi do juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, da 2ª vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Dos réus condenados, Riomar Pereira dos Santos e Carlos Vieira da Silva, que já tiveram a prisão preventiva decretada, continuarão presos. Os demais continuarão em liberdade até o trânsito em julgado do processo.



Nessa ação ainda é réu Alberto Luiz Santos Oliveira. No entanto, como ele não foi localizado, está sendo citado por edital. Nesse caso, o processo fica suspenso e o prazo prescricional também até que ele seja encontrado.



* Fonte: JFRN.