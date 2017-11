Futebol de 5 do Brasil vence a Espanha

A seleção brasileira de futebol de 5 venceu a Espanha por 1 a 0, nesta terça-feira (9), em Pequim.Jefferson Golçalves foi o autor do gol que deu a vitória ao Brasil, aos 28 minutos do segundo tempo. O jogador também marcou o único gol brasileiro na estréia do time contra a Coréia do Sul."Foi coincidência fazer os dois únicos gols do Brasil até agora, mas se continuar assim vai ser ótimo. Não importa quem vai marcar, o importante é fazer o gol", disse Jefferson.O próximo desafio é contra a rival Argentina, nesta quinta-feira (11), no Beijing Olympic Green Hockey Stadium."Agora não tem jogo mais fácil para o Brasil. Aqui estão as seis melhores seleções do mundo e todas querem o ouro. O jogo com a Argentina não vai ser diferente. Vai ser um jogo um jogo disputado como sempre", afirmou o camisa seis Sandro Soares.

Fonte: www.cpb.org.br