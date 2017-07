Siqueira sugere que Edivan Martins entregue a função de líder do prefeito na Câmara Municipal

Arquivo Siqueira pede a Edivan Martins para escolher entre Micarla e Carlos Eduardo.

Em pleno período de campanha, é natural que os ânimos comecem a se exaltar. Neste cenário, o prefeito Carlos Eduardo escolheu Micarla de Sousa para dirigir críticas, que ele garante serem relacionadas ao seu mandato como parlamentar, e não pessoais.O prefeito chegou a declarar em um jornal de circulação local, que a deputada é “inexperiente” para assumir a administração da capital do estado. As palavras dele foram retrucadas com excessos na Câmara Municipal.Durante a sessão desta quinta-feira (14), Siqueira foi à tribuna da Casa e fez uma sugestão para Edivan Martins, que não estava no plenário, “que deixe a liderança e demonstre um gesto de solidariedade a dirigente do seu partido (PV), que está sendo atacada pelo prefeito”.Siqueira foi irônico quando disse que não entendia como Edivan conseguia, “durante o dia defender o prefeito na câmara e a noite andar de braços com Micarla pelas caminhadas de campanha”.O vereador colocou em xeque a fidelidade de Carlos Eduardo as pessoas que o acompanham, e citou o acordo em torno do nome de Fátima Bezerra (PT). “Quem garante que ele não vai dizer que Fátima é inexperiente, daqui a dois anos se ela não o apoiar para o Governo do Estado?”.A nossa reportagem tentou entrar em contato, por telefone, com o vereador Edivan Martins, mas o mesmo, não está atendendo as chamadas.