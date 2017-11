Polícia turca prende 110 supostos membros do Estado Islâmico

Pelo menos 110 supostos membros do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) foram presos hoje (9) numa operação policial em Ancara, na Turquia, informou a agência de notícias Anadolu. As forças de segurança foram em 250 imóveis para prender 245 suspeitos, dos quais 110 foram detidos.

A operação continua para tentar localizar os outros supostos membros do EI. Pelo menos 1,5 mil policiais, membros da unidade antiterrorista e do departamento de inteligência do Direção de Segurança de Ancara participam da ação.

A polícia turca já prendeu mais de 300 supostos membros do EI este mês. Ontem foi detido outro membro do grupo jihadista na cidade de Kayseri, no centro do país, segundo informou o jornal Hurriyet.

A Turquia sofreu nos últimos anos vários atentados suicidas com centenas de mortes reivindicadas pelo Estado Islâmico.

O último ataque jihadista ocorreu em dezembro quando um militante do EI, preso mais tarde, matou a tiros 39 pessoas em uma boate de Istambul.