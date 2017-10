Israelense e mais três homens ficam feridos na tentativa de assalto a ônibus Hospital de Angicos confirmou a entrada de homens que foram feridos à bala. Todos já foram trazidos para Natal.

Além do soldado do Bope Francisco de Assis do Nascimento, outros quatro homens ficaram feridos à bala na tentativa de assalto contra o ônibus da empresa Nordeste na madrugada desta terça-feira (2) entre as cidades de Angicos e Fernando Pedroza. Todos receberam os primeiros atendimentos no hospital de Angicos e em seguida foram trazidos para hospitais de Natal. Nenhum corre risco de morte.



Os feridos são: Carlos Gomes Tenório, 32 anos, que residente em Brejinho; Francisco Bezerra Neto, 50, que mora em Extremoz; Carlos Cristiano Leal, 32, residente em Fortaleza/CE; e Maayan Kilchevsky, que é natural de Israel.



Segundo informações do hospital de Angicos, o soldado Francisco de Assis foi baleado em uma das coxas. Carlos Gomes foi atingido na coxa direita. Francisco Bezerra teve ferimentos no tornozelo direito. Carlos Cristiano teve escoriações apenas escoriações. E Maayan Kilchevsky foi baleado na perna direita.



Na troca de tiros, o assaltante Francisco Cesimar Gomes de Brito, de 32 anos, morreu.