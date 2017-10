Bosco na mira do STJD

Artur Dantas Bosco pode sofrer suspensão de até seis jogos.

O jogador cumpriu a suspensão automática quando o alvinegro enfrentou o Avaí. Se for punido com a pena mínima, Bosco ficará fora do jogo contra o Juventude, no dia 12 de agosto, em Caxias do Sul, em partida válida pela décima quarta rodada do Brasileiro da Série B.Em caso de pena máxima, o jogador só poderá voltar a jogar após um mês do julgamento, no dia 3 de outubro, quando o ABC enfrenta o Bahia.

Entenda o caso:

Aos 33 minutos do segundo tempo da partida, após marcação de arremesso lateral em favor da equipe adversária, Bosco se dirigiu ao assistente número um da partida proferindo palavras de baixo calão. Pela infração, o atleta foi denunciado no artigo 252 (Ofender moralmente o árbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante do evento desportivo) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de duas a seis partidas.Fonte: Justiça Desportiva