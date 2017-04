TCE condena ex-prefeito de Caiçara do Norte a devolver recursos do Fundef

O Tribunal de Contas (TCE) condenou Edmilson de Albuquerque Júnior, ex-prefeito de Caiçara do Norte, ao pagamento de R$ 279.017,56, valor atualizado, por não comprovar a correta aplicação de recursos repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).A decisão foi tomada nesta quinta-feira (24), pela Primeira Corte de Contas.O corpo Técnico do TCE solicitou ao gestor a documentação comprobatória dos gastos mais não foi atendido, conseqüentemente foi declarado a sua revelia. O ex-prefeito foi multado em R$ 500 e terá 15 dias para comprovar o recolhimento das quantias aos cofres do FRAP.

* Fonte: TCE/RN.