MP agenda audiência para verificar licenças da Semurb das obras de duplicação da Via Costeira

Duplicação da Via Costeira será tema de audiência pública.

De acordo com o promotor Márcio Diógenes, o MP vem acompanhando o processo de duplicação da Via Costeira junto com a população desde o inicio do processo. Com a audiência pública, ele pretende verificar como a Semurb irá compensar as árvores que serão retiradas para ceder mais espaço às obras.A maior preocupação do promotor é de que as obras estejam dentro dos padrões para com isso “serem feitas dentro dos critérios que são exigidos por lei”. Desta maneira, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) só poderá dar início a duplicação após a audiência.