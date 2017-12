Detento é resgatado e policial fica preso na delegacia de Acari

Três homens armados invadiram a delegacia de Acari, cidade distante 201 quilômetros de Natal, e resgataram um preso na noite desta quinta-feira (18). O policial militar que estava de plantão foi mantido refém e trancado na cela. A polícia já está em diligência para tentar localizar e prender os criminosos.Segundo o soldado PM Elias Félix de Almeida, que estava de plantão, por volta das 20h30 um dos homens se aproximou e disse que queria registrar um Boletim de Ocorrência. “Como faria com qualquer cidadão, abri a porta da delegacia para ele entrar. Foi quando o bandido apontou uma arma para minha cabeça e os outros dois também entraram”, contou o policial.Os bandidos pegaram a chave da cela e retiraram um preso identificado por Tornado do local. Esse homem estava preso havia cerca de uma semana por portar identidade fala. Segundo o soldado Félix, Tornado é foragido da polícia e responde por assaltos e assassinatos.Antes de fugirem, os três bandidos obrigaram o soldado a entrar na cela e o trancaram junto aos demais detentos. “Eles me deram um murro e um chute nas costas e, como estavam armados, não tive como reagir”, contou o policial por telefone.Na fuga, ele jogaram a chave no corredor da delegacia. Populares escutaram os gritos de socorro e tiraram o policial da carceragem.Os criminosos fugiram em um Gol preto. O delegado da cidade, Olavo Dantas, foi acionado e neste momento a polícia está em diligência para tentar localizar e prender os criminosos.

* Outras informações nesta sexta-feira (19).