Chapa mistura Garibaldi e Wilma em Apodi

A "salada mista" em que se transformou a chapa à Prefeitura do Apodi, que não é governista nem oposiconista, tem outro ingrediente nesse sábado (16): o senador Garibaldi Filho (PMDB). Ele e outros aliados.Garibaldi aparecerá à noite para programação política de apoio à Gorete Pinto, vice-prefeita dissidente do prefeito José Pinheiro (PR), um ex-peemedebista histórico.Também há confirmação de presença do deputado federal Henrique Alves (PMDB), presidente regional do peemedebismo, além do deputado estadual Walter Alves (PMDB) - filho de Garibaldi.Gorete também recebe apoio da governadora Wilma de Faria (PSB), adversária de Garibaldi Filho na disputa ao governo em 2006. Entretanto, pelo "rodízio" organizado pela coordenação de campanha, ela não deve subir ao palanque ao lado dos peemedebistas. Fica para outra data.