Professores da rede estadual realizam paralisação nos dias 26 e 27 Reajuste salarial e convocação de profissionais concursados estão entre as reivindicações da classe.

Os professores da rede estadual vão parar as atividades nos dias 26 e 27 de agosto. De acordo com Fátima Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (Sinte), trata-se de uma paralisação de advertência para chamar atenção para as reivindicações da classe, que vem sendo postas em pauta desde o início do ano.



Entre as exigências dos professores junto à Secretaria de Educação do Estado estão o reajuste salarial de 39%, a discussão em torno do plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para os professores do Estado e a convocação dos profissionais concursados.



De acordo com Fátima Cardoso, no dia 24 de agosto, os representantes da classe deverão ter uma audiência com o secretário de Educação do Estado, Rui Pereira, para discutir as reivindicações.



Caso a situação não mude, os docentes param as atividades à partir do dia 26 e no dia 27 realizam manifestação na Praça dos Três Poderes, no centro da cidade.



“Com essa paralisação esperamos que o governo possa perceber as falhas no modo como vem tratando a educação, que deveria ser uma prioridade”, diz Fátima Cardoso.



Ainda segundo a presidente do Sinte, a paralisação deve ser geral.