Larissa e Lahyrinho Rosado podem ser cassados em Mossoró Coligação "Força do Povo" apresenta denúncia de uso eleitoral da Polícia de Trânsito. Irmãos são candidatos na capital do Oeste.

A coligação "Força do Povo" protocolou representação na Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (17), às 18h40, que pode sacudir a sucessão mossoroense. Denuncia e pede cassação do registro das candidaturas dos irmãos Larissa Rosado (PSB) e Lahyrinho Rosado (PSB), em Mossoró-RN.



Na peça inicial, a coligação mostra provas - em áudio e bilhetes - supostamente envolvendo interesses eleitorais dos candidatos a prefeito (Larissa) e vereador (Lahyrinho). Eles estariam manipulando o Departamento de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE).



O capitão Gomes, comandante da DPRE, é a peça-chave do esquema. Veículos apreendidos com suposta irregularidade, tinham liberação facilitada em troca de promessa de voto em ambos candidatos. O escambo tinha envolvimento direto de Gomes, além de outros nomes conhecidos, como o ex-deputado federal Laíre Rosado (PSB), pai de Larissa e Lahyrinho.



Pelo menos três pessoas serão arroladas como testemunha: José Edilson Rodrigues, José Tarcílio Fernandes Vieira e Magno Rocha de França. Eles teriam sido envolvidas no aparelhamento da estrutura da Polícia de Trânsito em favor dos candidatos. O capitão Gomes, responsável pelo departamento, é o principal interlocutor.



Veja abaixo, alguns diálogos que constam da representação protocolada pela Força do Povo à noite passada.



Capitão Gomes e uma testemunha:



Capitão Gomes: Essa moto foi presa quando?

Testemunha: Vai fazer uns trinta dias que essa moto foi presa, mas aí meu cunhado falou com um pessoal aí, mas não deu certo e aí eu falei com Laíre e Laíre disse que o senhor era a pessoa que podia me ajudar.

Gomes: Certo. Você conhece o sargento Alcivan?

Testemunha: Conheço, conheço Alcivan.

Gomes: Você procure ele, mande ele dar uma ligadinha pra mim, que a gente vê como faz para soltar essa sua moto.

Testemunha: Veja o que o senhor pode me ajudar aí, porque essa moto aí eu quero tirar ela, num quero nem pra andar, doutor, eu quero tirar ela pra mim vender, eu não tenho nem condições de emplacar ela, tirar ela pra vender, entendeu.

Gomes: Você vota aqui mesmo?

Testemunha: Voto aqui, é.

Gomes: Você sabe também como é que eu preciso de uma ajuda sua, né?

Testemunha: Não, tranqüilo doutor, isso aí... Qual é o vereador do senhor? Quem é o vereador do senhor?

Gomes: Laíre.

Testemunha: Lahyrinho, né?

Gomes: Vou entregar sua moto, mas, vou precisar de você, viu? Precisar de você, precisar que você fale com sua esposa, seus vizinhos, sua família, você sabe, quando você precisar de mim eu posso lhe ajudar. Preciso que você dê uma fora à gente, a respeito de, você sabe, essa votação agora, né?

Testemunha: Eu sei, agora...

Gomes: Que você ajude a gente... eu tô precisando do seu voto, viu?

Testemunha: Não, tranqüilo.

Gomes: Pra Larissa.

Testemunha: Capitão Gomes, dependendo de mim, eu, minha esposa, minha sogra...

Gomes: Você veja o que você pode fazer pra mim.

Testemunha: Não, tranqüilo.

Gomes: Tem Lahyrinho também, né?

Testemunha: Não, tranqüilo.

Gomes: Lahyrinho também, né?



Lahyrinho e outra testemunha:



'Eu preciso do seu voto', diz candidato

Lahyrinho: Vá lá no Batalhão e procure Gomes.

Testemunha: Gomes? Eu preciso dizer o quê?

Lahyrinho: Pode dizer quem é você.

Testemunha: Eu não preciso dizer seu nome, Lahyrinho?

Lahyrinho: Diga o seu.

Testemunha: Lairinho, vai dá certo?

Lahyrinho: Ele vai fazer o possível!

Testemunha: Se de certo, aí?

Lahyrinho: Eu preciso do seu voto. Qualquer coisa você me procura.

Testemunha: Você ta onde?

Lahyrinho: To lá no jornal.

Testemunha: O Mossoroense? Valeu!

Lahyrinho: Valeu!