Participantes da Tribuna Livre criticam ausência dos demais candidatos

Luana Ferreira Tribunal Livre: apenas três candidatos compareceram.

Respondendo a questões pré-definidas e de pessoas que passavam pelo local, os candidatos criticaram a postura de políticos com mandato que evitavam a participação em debates com a população. A ausência, segundo Sandro Pimentel, é para “fugirem das cobranças da população”.“Os (candidatos) que prometem e não cumprem não são os que estão aqui. Mas eu também não estou aqui para prometer isso ou aquilo, e sim para assumir compromissos a população”, declarou Pimentel.Pensamento idêntico manifestou Pedro Quithé, lembrando que não sabia os motivos que levaram os cinco candidatos a não comparecerem à praça.“Vocês devem perguntar aos outros candidatos o porquê de eles não terem vindo ao debate. Eu, Sandro Pimentel e Dário estamos aqui porque não temos medo de debater com vocês”, disse Quithé, direcionando-se aos presentes.Dário Barbosa ponderou que o contato com a população é importante para os candidatos, já que não há a possibilidade de haver uma interatividade através dos programas eleitorais de Rádio e TV.“O importante não é o programa de televisão, não. O importante é o candidato vir aqui por inteiro, debater e mostrar as propostas ao povo”, declarou Dário.As poucas pessoas que paravam para observar o debate elogiaram a iniciativa dos candidatos. Para a funcionária pública Maria José Oliveira, “a discussão é importante para que o povo possa ver de perto o que pensam os candidatos”.