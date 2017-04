Queda do dólar afeta safra de melão do estado

Divulgação Uma solução para esquentar a exportação do produto é prospectar novos mercados, como o da Rússia.

A expectativa para a safra deste ano, que se inicia na primeira semana de agosto, é duvidosa, conforme avalia o presidente do Comitê Executivo de Fitossanidade do Rio Grande do Norte (Coex), Francisco de Paula Segundo.Para ele, a queda do dólar tem prejudicado a exportação do melão nos últimos anos e principalmente este ano, cuja desvalorização da moeda norte-americana está mais constante. Nesta sexta-feira (25), por exemplo, o dólar fechou a menos de R$ 1,58.Além da queda do dólar, outra questão que vem prejudicando a produção de melão é o alto custo dos insumos.“A falta internacional de adubo está afetando diretamente a produção”, diz Segundo, acrescentando que, antes, com o dólar alto, dava para diluir esses custos.Na intenção de superar essas dificuldades, o mercado de melão potiguar tem apostado em novos consumidores, como a Rússia que é o maior comprador de melão da Europa.Nos próximos dias 23 a 26 de setembro, o Coex juntamente às associações de maçã e limão do estado participam da World Food Moscow, que será realizada na Rússia.“O nosso objetivo é prospectar um novo espaço para a exportação do melão e outros produtos do estado”, explica.